В ЦБ анонсировали плавное изменение денежно-кредитной политики

Центробанк при стабилизации ситуации с инфляцией будет менять денежно-кредитную политику (ДКП) плавно, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, слова которого передает «Интерфакс».

«Мы будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения», — заявил он, отметив, что такая мера позволит избежать повторения сегодняшней ситуации, когда уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 ноября РБК со ссылкой на представителя регулятора сообщил, что сведения, согласно которым Центральный банк России планирует с марта снижать ключевую ставку до уровня 2023 года, не соответствуют действительности.

До этого депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что Набиуллина в ходе выступления перед КПРФ спрогнозировала снижение ключевой ставки с марта. Парламентарий утверждала, что постепенно показатель должен был достигнуть уровня 2023 года.

Накануне замглавы Центрального банка России Андрей Заботкин сообщил, что ЦБ не исключает вероятность повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится в декабре. При этом он подчеркнул, что решение не предопределено и будет приниматься исходя из картины экономики, которая сложится в последний месяц года.

Ранее россиянам дали три совета по быстрому погашению кредита.