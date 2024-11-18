В Госдуме признали неизбежность нового повышения ключевой ставки

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что у Центрального банка России в текущих условиях нет альтернативы повышению ключевой ставки. Его слова приводит РИА Новости.

«У ЦБ выхода нет, кроме как повышать ключевую ставку. Самая главная мера — это сбить инфляцию», — сказал депутат.

Он отметил, что Госдума не обсуждает ограничение ставок по ипотеке в России, по его словам, добиться низкой стоимости кредитов на жилье можно только путем снижения инфляции.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что экономический блок правительства и аппарат президента наблюдают за динамикой повышения ипотечных ставок в России. Так он прокомментировал решение ряда банков повысить ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что к началу 2025 года максимальные ставки по ипотеке в Российской Федерации могут достичь 33% годовых.

Ранее россиянам посоветовали положить деньги на несколько вкладов в январе.