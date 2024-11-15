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В Кремле отреагировали на повышение ипотечных ставок в стране

Песков: в администрации президента наблюдают за динамикой роста ипотечных ставок

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Maxim Shemetov/Reuters

Экономический блок правительства и аппарат президента наблюдают за динамикой повышения ипотечных ставок в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя решение ряда банков повысить ипотечные ставки на 3,5 п.п.

«Наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в аппарате президента, наблюдают за динамикой, принимают меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Последствия этих мер тоже тщательно отслеживаем», — заявил Песков.

15 ноября сообщалось, что в границах старой Москвы снижение доли ипотечных сделок на рынке новостроек в октябре этого года составило 28 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 75% в октябре 2023 года до 47% в октябре 2024 года. В то же время доля ипотеки в Московской области остается высокой — 83%, а снижение за год составило лишь 1 п.п.

Генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев сообщил, что платеж по ипотеке у россиян, покупающих квартиру, достигает более 60% дохода семьи.

Ранее цены на парковочные места в Москве сравнялись со стоимостью квартир.

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