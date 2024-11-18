В ЦБ рассказали о необходимости дополнительной жесткости денежно-кредитных условий

Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

В публикации отмечается, что подобный процесс может снизить инфляционные ожидания, а также создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году.

Регулятор подчеркнул, что в октябре большинство показателей устойчивого роста цен ускорились к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что рост спроса опережает возможности наращивания выпуска товаров и услуг, а устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года.

18 ноября глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что у Центрального банка России в текущих условиях нет альтернативы повышению ключевой ставки.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что экономический блок правительства и аппарат президента наблюдают за динамикой повышения ипотечных ставок в России. Так он прокомментировал решение ряда банков повысить ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что к началу 2025 года максимальные ставки по ипотеке в Российской Федерации могут достичь 33% годовых.

Ранее россиянам посоветовали положить деньги на несколько вкладов в январе.