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Россия и Судан обсуждают освоение нефтяных месторождений

Минэнерго Судана: компании из России могут освоить 22 нефтяных месторождения

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Martin Meissner/AP

Энергетические компании из России могут освоить более 20 нефтяных месторождений в Судане. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава министерства энергетики и нефти страны Мухиддин ан-Наим Саид.

Он добавил, что большая часть месторождений (более 70%) расположена в безопасных районах на севере и востоке Судана. Министр заявил, что российские нефтяные компании приглашены в Судан для проведения разведки. Месторождения, включая те, что находятся в безопасных районах, могут стать важной частью российско-африканского энергетического сотрудничества.

10 ноября глава МИД Сергей Лавров заявил, что объем товарооборота между Россией и странами Африки достиг исторического максимума. По его словам, страны намерены продолжать наращивать взаимодействие, несмотря на давление западных стран. В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что связи между Россией и Африкой становятся все более насыщенными и многоплановыми.

Ранее в МИД Судана раскрыли роль в России в Африке.

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