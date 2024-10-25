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WSJ: Маск регулярно поддерживает контакты с Путиным с 2022 года

WSJ утверждает, что Маск с 2022 года поддерживает регулярные контакты с Путиным

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AP/РИА Новости

Американский миллиардер Илон Маск якобы поддерживает «регулярные контакты» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Илон Маск, самый богатый человек в мире и столп космических исследований США, с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении издания.

Как пишет издание, якобы имеющие место контакты «подтверждены» несколькими действующими и бывшими официальными лицами на Западе.

WSJ также утверждает, что среди тем «разговоров» Путина и Маска был тайваньский вопрос. «В какой-то момент Путин попросил миллиардера не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину», — пишет газета.

Отмечается, что эти контакты также вызывают потенциальную обеспокоенность по поводу национальной безопасности у некоторых членов нынешней администрации.

Маск, пишет WSJ, наладил глубокие деловые связи с американскими военными и разведывательными агентствами, что дает ему уникальную возможность следить за некоторыми из самых секретных космических программ Америки.

До этого сообщалось, что Маск выделил на поддержку президентской кампании кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа более $43 млн за первые две недели октября.

Ранее Маск раскрыл неожиданное последствие в случае победы Харрис на выборах.

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