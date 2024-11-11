В Британии рассказали, как правительство США при Трампе еще больше обогатит Маска

В правительстве США в ходе президентства Дональда Трампа могут произойти переназначения, выгодные основателю компаний SpaceX и Tesla, миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Дональд Трамп обязан своей решающей победе на президентских выборах 2024 года во многом восторженной поддержке самого богатого человека в мире (речь об Илоне Маске. — «Газета.Ru») <…> Чиновники администрации Трампа, стремящиеся заручиться поддержкой Маска, могут ослабить правила и переназначить федеральных чиновников в интересах Маска», — отмечает издание.

Эксперты, опрошенные The Guardian, называют отношения Трампа и Маска «явно транзакционными», не похожими ни на какие другие в недавней политической истории США.

Администрация Трампа, вероятно, отменит налоговые льготы для потребителей, желающих купить новые электромобили, что «нанесет ущерб» новым стартапам в области электромобилей и старым автопроизводителям, которые «все еще пытаются снизить затраты на производство», пишет газета.

«Отмена этих льгот может быть благом для Tesla, поскольку компания уже широко их использовала, чтобы захватить лидирующее положение на рынке электромобилей в США», — подчеркивается в публикации.

Кроме этого, SpaceX может выиграть выгодные государственные контракты на развертывание Starlink и миссию на Марс.

«Отношения Маска с Трампом укрепят позицию SpaceX как главного претендента на космические контракты», — добавили авторы статьи.

7 ноября агентство Bloomberg отмечало, что сообщения о победе Трампа на выборах помогли 10 богатейшим людям мира увеличить свое состояние суммарно на $63,5 млрд. По данным агентства, больше всего разбогател Маск. После новостей о победе Трампа состояние основателя компании SpaceX выросло на 10,1% ($26,5 млрд), достигнув $290,3 млрд.

Ранее Reuters узнал, зачем Илон Маск поддержал Трампа.