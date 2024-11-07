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Маск увеличил свое состояние на $26,5 млрд

BBI: состояние Маска выросло на $26,5 млрд благодаря скачку цен на акции Tesla

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Benjamin Fanjoy/AP

Состояние американского бизнесмена Илона Маска увеличилось на $26,5 млрд благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Из материала следует, что за последнее время акции Tesla подскочили в цене почти на 15%. По итогам торгов 6 ноября, ценные бумаги подорожали на 14,75%.

Однако к утру 7 ноября стоимость акций компании на пост-торгах упала на 0,63%. Такое значение было зафиксировано в 7:35 мск.

При этом Маск по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии BBI. Он обладает состоянием в $290 млрд.

5 ноября в США состоялись выборы президента, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. За несколько дней до голосования он заявил, что в случае избрания планирует назначить Маска на «влиятельную должность» в американской администрации. То же касается политика Роберта Кеннеди-младшего, вышедшего из гонки за главный политический пост в стране в августе текущего года.

Ранее Трамп назвал Маска супергением.

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