Стоимость биткоина превысила $88 тысяч

Биткойн установил новый исторический максимум, его стоимость превысила $88 тыс. в ходе торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 00:31 мск.

По данным на 00:41 мск, криптовалюта продолжила рост и достигла отметки $88,06 тыс. (+10,6%).

11 ноября стоимость биткоина достигла $87 тыс. (+9,5%). Однако потом цена криптовалюты немного снизилась и находилась на уровне $86,9 тыс.

7 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс биткоина в ближайшее время может подняться на фоне выборов в США. При этом скачок первой криптовалюты до $100 тыс. пока не просматривается, отметил аналитик. По его мнению, после отметки в $80 тыс. начнется коррекция.

В начале августа стоимость биткоина опускалась ниже $50 тыс.

Ранее телеканал HBO собрался выпустить фильм о создателе биткоина.