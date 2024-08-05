Стоимость биткоина опустилась до минимума впервые с февраля

Стоимость биткоина опустилась ниже $50 тыс. впервые с 14 февраля. Данные об этом опубликовал онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.

Утром 5 августа биткойн в ходе торгов подешевел на 12%.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что рынок криптовалют может продолжить снижение в ближайшие дни. По его словам, курс биткоина может упасть до $45–47 тыс., а капитализация всего рынка — сократиться до $1,5 трлн.

Директор по маркетингу криптобиржи Bitget в СНГ Антон Торопцев сообщил, что в августе курс биткоина может как опуститься ниже $60 тыс., так и подняться до $68 тыс. По его словам, август сейчас выглядит достаточно позитивным для криптовалют.

В конце июля стоимость биткоина впервые за полтора месяца (с 10 июня) превышала $70 тыс.

Ранее аналитики предупредили о рисках затухания роста биткоина.