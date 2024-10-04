В HBO собрались выпустить фильм о личности создателя биткоина

Американский телеканал HBO снял документальный фильм, авторы которого утверждают, что они смогли раскрыть личность создателя биткойна под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом пишет Politico.

Режиссером картины стал Каллен Хобак, который снял мини-сериал Q: Into the Storm, где разоблачили авторов теории заговора QAnon. Премьера нового фильма состоится 8 октября. Название картины не раскрывают.

Согласно синопсису, фильм «должен удивить всех участников криптовалютного рынка». Создатели уверены, что картина даже сможет повлиять на выборы в США, так как известно, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой биткоин-энтузиастов.

В августе стало известно, что количество людей, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, увеличилось почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по данным на конец июня текущего года достигло 172,3 тыс. человек.

Ранее финансист объяснила, стоит ли закупать биткоины на фоне обвала рынка.