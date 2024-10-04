Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В HBO собрались выпустить фильм о личности создателя биткоина

Politico: HBO выпустит фильм о создателе биткоина Сатоши Накамото 8 октября

close
Shutterstock

Американский телеканал HBO снял документальный фильм, авторы которого утверждают, что они смогли раскрыть личность создателя биткойна под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом пишет Politico.

Режиссером картины стал Каллен Хобак, который снял мини-сериал Q: Into the Storm, где разоблачили авторов теории заговора QAnon. Премьера нового фильма состоится 8 октября. Название картины не раскрывают.

Согласно синопсису, фильм «должен удивить всех участников криптовалютного рынка». Создатели уверены, что картина даже сможет повлиять на выборы в США, так как известно, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой биткоин-энтузиастов.

В августе стало известно, что количество людей, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, увеличилось почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по данным на конец июня текущего года достигло 172,3 тыс. человек.

Ранее финансист объяснила, стоит ли закупать биткоины на фоне обвала рынка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами