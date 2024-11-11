Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $87 тысяч (+9,5%). Об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 23:14 мск.

По данным на 23:20 мск, стоимость биткоина немного снизилась и находилась на уровне $86,9 тыс.

До этого стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд и поднялась выше $86 тысяч.

В августе стало известно, что количество людей, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, увеличилось почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по данным на конец июня текущего года достигло 172,3 тыс. человек.

В начале августа стоимость биткоина опустилась ниже $50 тыс. впервые с 14 февраля. Тогда же аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что рынок криптовалют может продолжить снижение в ближайшие дни.

Ранее американский телеканал HBO собрался выпустить фильм о личности создателя биткоина.