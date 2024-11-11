Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд

Binance: стоимость биткоина обновила максимум, превысив 87 тысяч долларов

close
Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $87 тысяч (+9,5%). Об этом свидетельствуют данные площадки Binance на 23:14 мск.

По данным на 23:20 мск, стоимость биткоина немного снизилась и находилась на уровне $86,9 тыс.

До этого стоимость биткоина в очередной раз обновила рекорд и поднялась выше $86 тысяч.

В августе стало известно, что количество людей, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, увеличилось почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по данным на конец июня текущего года достигло 172,3 тыс. человек.

В начале августа стоимость биткоина опустилась ниже $50 тыс. впервые с 14 февраля. Тогда же аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что рынок криптовалют может продолжить снижение в ближайшие дни.

Ранее американский телеканал HBO собрался выпустить фильм о личности создателя биткоина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами