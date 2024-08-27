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Число криптовалютных миллионеров в мире удвоилось за последний год

Число криптовалютных миллионеров в мире выросло в 2 раза за год до 172 тысяч

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Kin Cheung/AP

Количество людей, которые владеют криптовалютами на сумму свыше $1 млн, увеличилось почти в два раза (на 95%) за 12 месяцев и по данным на конец июня текущего года достигло 172,3 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Crypto Wealth Report консалтинговой компании Henley&Partners.

Эксперты насчитали в мире 85 тысяч биткоин-миллионеров, что на 111% больше, чем годом ранее. Также за указанный промежуток времени в мире появилось шесть новых криптомиллиардеров, пять из которых сделали себе состояние за счет биткоинов, теперь их стало 28. Число людей, владеющих криптовалютами на сумму более $100 млн, выросло на 79% и достигло 325.

По словам аналитиков, биткоин остается доминирующей криптовалютой для привлечения долгосрочных инвесторов.

6 августа эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что легализация майнинга криптовалюты в России не отразится на стоимости биткоина, потому что «рынок огромный». Экономист также допустил, что в будущем может быть создана российская криптовалюта, с ее помощью можно будет производить расчеты с поставщиками и подрядчиками во внешнеэкономической деятельности.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют.

Ранее в РФ предложили использовать органические отходы для добычи криптовалют.

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