Эксперт предсказал дальнейшее падение рынка криптовалют

Рынок криптовалют может продолжить снижение в ближайшие дни. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

По его словам, курс биткоина с текущих $52 тыс. может упасть до $45-47 тыс., а капитализация всего рынка — сократиться до $1,5 трлн.

Эфириум, вторая по капитализации криптовалюта, также может подешеветь ниже $2000 с нынешних $2280, отметил эксперт.

«Снижение нельзя назвать неожиданным, и условия для него формировались пару предыдущих месяцев», — подчеркнул Першиков.

По его словам, падение связано с ростом объема продаж крупными участниками рынка и распределением значительных средств среди кредиторов биржи Mt.Gox. Оба фактора привели к превышению предложения криптовалюты над спросом.

Кроме того, на криптовалютный рынок повлияло падение американских и японских фондовых индексов из-за рисков рецессии в США.

Несмотря на текущее снижение, долгосрочные перспективы рынка остаются позитивными, считает аналитик. Он напомнил, что третий квартал — традиционно слабый период для криптоактивов.

Першиков ожидает восстановления рынка в четвертом квартале. Этому могут способствовать действия мировых центробанков по стабилизации финансовых рынков. Однако аналитик предупредил, что до конца августа криптовалюты могут оставаться под давлением.

Ранее стоимость биткоина в ходе торгов снизилась более чем на 11%.