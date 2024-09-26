Путин рассказал о подготовке независимого платежного контура со странами БРИКС

В настоящее время Россия совместно со странами БРИКС проводит работу по организации собственного независимого платежного контура, который будет обслуживать всю внешнюю торговлю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает сайт Кремля.

Глава государства принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». В рамках встречи президент отметил, что РФ постепенно преодолевает сложности с расчетами за экспорт. При этом, по словам Путина, многие зарубежные партнеры страны заинтересованы в введении торговли в национальных валютах.

«Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть, безусловно, свои сложности. Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах», — сказал российский лидер.

Также в рамках пленарного заседания Путин заявил, что в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению, в текущем веке будет сосредоточен глобальный рост экономики.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о необходимости единой энергетической стратегии БРИКС.