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Названы сроки эксперимента по маркировке автозапчастей

Эксперимент по маркировке запчастей начнется с 1 февраля 2025 года

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Минпромторге РФ предложили провести эксперимент по маркировке автомобильных запчастей в период с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года, пишет «Интерфакс».

Протестировать механизм планируется на отдельных категориях деталей. Для маркировки были выбраны фильтры, свечи зажигания и различные виды автомобильных стекол.

Участие в эксперименте является добровольным, напомнили в министерстве.

Предложения маркировать автозапчасти давно поступали от бизнес-сообщества и органов власти. Участники рынка и правительство обеспокоены большой долей незаконного оборота таких товаров в отрасли.

Чтобы избежать подделок, эксперты советуют покупать автомобильные детали только у проверенных продавцов с хорошей репутацией, а также обращать внимание на качество упаковки товара.

Ранее стало известно, как изменились цены на автозапчасти в России за два года.

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