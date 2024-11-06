В России планируют ввести маркировку автозапчастей для борьбы с подделками

В России планируется провести эксперимент по маркировке автомобильных запчастей. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минпромторг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В части автомобильных запасных частей - Минпромторгом России проведена работа по согласованию с бизнес-сообществом номенклатуры продукции, в отношении которой целесообразно проведение аналогичного эксперимента», — отмечается в сообщении ведомства.

Проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке будет направлен на межведомственное согласование в ближайшее время. Предложения маркировать автозапчасти, смазочные материалы и технические жидкости для автомобилей поступали от бизнес-сообщества и органов власти, они обусловлеены большой долей незаконного оборота таких товаров в отрасли, уточнили в Минпромторге.

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