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В России планируют ввести маркировку автозапчастей для борьбы с подделками

Минпромторг планирует ввести в России маркировку автозапчастей

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В России планируется провести эксперимент по маркировке автомобильных запчастей. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минпромторг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В части автомобильных запасных частей - Минпромторгом России проведена работа по согласованию с бизнес-сообществом номенклатуры продукции, в отношении которой целесообразно проведение аналогичного эксперимента», — отмечается в сообщении ведомства.

Проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке будет направлен на межведомственное согласование в ближайшее время. Предложения маркировать автозапчасти, смазочные материалы и технические жидкости для автомобилей поступали от бизнес-сообщества и органов власти, они обусловлеены большой долей незаконного оборота таких товаров в отрасли, уточнили в Минпромторге.

Ранее «Газета.Ru» перечислила признаки опасной незамерзайки для автомобильных омывателей стекол.

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