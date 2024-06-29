Россиянам дали советы, как избежать покупки поддельных автозапчастей

Проблема подделок особенно актуальна для автомобильных запчастей, так как они часто являются объектом фальсификации из-за высокой стоимости и спроса. Проблема обострилась в связи с ростом числа контрафактных товаров на рынке, в том числе и автомобильных запчастей, рассказал «Газете.Ru» Владимир Чубрик, глава «PolandShop».

«Это связано с развитием технологий, позволяющих производить подделки с высокой степенью сходства с оригинальными товарами. Кроме того, распространению подделок способствует низкая стоимость контрафактной продукции, что делает ее привлекательной для потребителей», — объяснил он.

Общие пути решения проблемы подделок, по мнению Чубрика, включают ужесточение законодательства в области защиты прав потребителей, усиление контроля за производством и продажей товаров, а также повышение уровня информированности потребителей о возможных рисках, связанных с покупкой поддельных товаров.

«Отдельным пунктом стоит отметить, что многие покупают товары через маркетплейсы (в том числе из-за низкой цены). В данном случае маркетплейсы должны требовать документы на запчасти, которые подтверждают их оригинальность», — добавил специалист.

Чтобы избежать покупки подделок, эксперт посоветовал покупать автозапчасти у проверенных продавцов с хорошей репутацией, а также обращать внимание на качество упаковки и маркировки товара. Поддельные запчасти часто имеют некачественную упаковку или неправильную маркировку.

«Сравнивайте цену товара с ценами у других продавцов. Слишком низкая цена может быть признаком подделки. Также следует проверять наличие сертификатов и документов на товар и обращайть внимание на детали. Подделки часто имеют низкое качество изготовления и дефекты», — резюмировал он.

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