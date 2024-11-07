Путин раскрыл, как США получали деньги «из воздуха»

Соединенные Штаты за последние годы получили триллионы долларов «просто так». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.

«Соединенные Штаты за последние 10 лет получили <…> из воздуха 12 триллионов долларов <…> за счет того, что эмитируют, раздают», — отметил российский лидер.

Глава государства обратил внимание, что потом эти же деньги поступают в американские банки, финансисты там еще получают от этого выигрыш.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» сделал заявление, что Россия не пытается победить доллар.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.