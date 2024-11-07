В Госдуме раскрыли сценарий снижения ключевой ставки на примере Турции

Турецкий Центробанк снизил ключевую ставку во время высокого уровня инфляции, что привело к ее резкому взлету более чем на 50%. Именно поэтому российский ЦБ идет на повышение ставки – других вариантов в сложившихся условиях просто нет, объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Думой ТВ.

В Турции регулятор сейчас не знает, как справиться с разогнанной инфляцией, что негативно сказывается на экономическом росте страны в целом, отметил депутат. Люди на этом фоне тратят средства на свои потребности быстрее, растет спрос на повседневные товары и услуги, что еще сильнее взвинчивает процесс инфляции.

«Важно процессом управлять, и, на мой взгляд, Центральный Банк [России] очень грамотно это делает. Жестко, непопулярно, его все ругают: и бизнес ругает, и граждане ругают, и депутаты Госдумы», — пояснил Аксаков, добавив, что другого выхода у регулятора просто не было.

После того, как инфляционные процессы придут в норму, кредиты станут дешевле, в том числе ипотечные – тогда россияне смогут спокойно покупать жилье и решать свои жилищные проблемы, заключил парламентарий.

Напомним, по данным на июнь инфляция в Турции достигла рекорда 2022 года, разогнавшись до 75,45% в годовом выражении, а к началу октября снизилась до 49,38% годовых. МВФ прогнозирует по итогам года замедление инфляции до 43%, этот показатель опустился ниже 50% впервые более чем за год.

В середине сентября ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной шестой раз подряд на уровне 50%.

Ранее российский ЦБ заявил об «очень высокой» вероятности повышения ключевой ставки.