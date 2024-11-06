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ЦБ заявил об «очень высокой» вероятности повышения ключевой ставки

Центробанк предупредил об «очень высокой» вероятности нового повышения ставки

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Пока неизвестно, будут ли повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России в декабре, но его вероятность очень высока. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 октября.

Центробанк усилил сигнал о возможности повышения, поменяв формулировку с «высокой» на «очень высокую».

Отмечается, что обновленный среднесрочный прогноз предполагает существенно более высокую прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025-2026 годы, что необходимо для стабилизации инфляции на цели вблизи 4%.

ЦБ 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку третий раз подряд за год — с 19% до рекордного 21%. Это максимум за 22 года, в 2002 году тогда еще ставка рефинансирования Банка России была 21%.

Эксперты допустили дальнейший рост ставок по вкладам и кредитам. По их оценке, ставки по депозитам могут достигнуть 23–24% уже к концу 2024 года. Ставки по потребкредитам составят 21–33%, по ипотеке — 22–29%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист назвал главный минус повышения ключевой ставки.

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