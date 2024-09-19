ЦБ Турции оставил ключевую ставку неизменной шестой раз подряд

Центральный банк Турции по итогам сентябрьского заседания принял решение сохранить ключевую ставку в 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ставка держится на этом уровне с марта 2024 года. Более того, это максимальный ее размер с 2002 года.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону», — отметили в турецком ЦБ.

Инфляция в Турции по итогам августа составила 51,97% годовых, потери на фондовом рынке страны стали крупнейшими в мире, а курс лиры обвалился до исторического минимума.

Ранее сообщалось, что турецкие банки намерены полностью отказаться от сделок с Россией.