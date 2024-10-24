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Глава Минфина пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов РФ

Силуанов: если Запад начал использовать доходы от активов РФ, мы поступим так же

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия зеркально ответит западным странам, которые начали использовать доходы от активов Банка России, замороженных после начала военной операции на Украине. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов после принятия проекта бюджета Госдумой в первом чтении, передает «Интерфакс».

«Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы.

Он отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Российская сторона будет использовать аналогичным образом доходы от использования этих активов и ресурсов — они будут направлены на нужды экономики и российских субъектов, подчеркнул глава Минфина и добавил, что такие решения «будут приняты и реализованы».

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд евро под доходы от замороженных активов РФ.

Ранее в Госдуме предложили ответ на использование доходов России для помощи Украине.

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