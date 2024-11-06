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В Минфине объяснили, почему печатание новых денег опасно для экономики

Силуанов: печатание новых денег разгонит инфляцию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Запуск денежного печатного станка вреден для экономики — это лишь разгонит инфляцию в стране, предостерегает глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«Выпустим больше денежных знаков, а товаров больше не произведем, в этом случае те же самые товары будут дороже. Вот это нам не нужно», — отметил министр.

По словам Силуанова, на данный момент инфляция в России находится в допустимых пределах и довольно стабильна. При этом глава Минфина подчеркнул, что власти предпринимают все усилия для того, чтобы рост потребительских цен замедлился до целевых показателей.

Банк России рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в 2025 году. Для этого регулятор начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 8-8,5%.

Ранее Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой.

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