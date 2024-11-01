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Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой

Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

После октябрьского повышения ставки Центробанка Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки, опередив Мозамбик и Пакистан. Об этом пишет Telegram-канал Cbonds.ru.

Реальная процентная ставка представляет собой разницу между ключевой ставкой и официальной инфляцией. Сейчас для РФ этот показатель составляет 12,4% при росте цен на 8,6% и ставке ЦБ 21%.

На втором месте находится Мозамбик с реальной процентной ставкой в размере 11,05% (ставка ЦБ — 13,5%, инфляция — 2,45%). Следом идет Пакистан с 10,6% (17,5% и 6,9% соответственно).

В топ-10 стран с самыми высокими реальными процентными ставками также входят Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки до рекордных 21% годовых было вынужденной мерой в текущих экономических условиях.

Ранее был описан сценарий с ростом ключевой ставки до 23%.

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