В ЦБ РФ заявили о планах достичь 4% инфляции в 2025 году

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор рассчитывает достичь цели по инфляции в 4% в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Уровень ставки, который мы сейчас наблюдаем, понятное дело, при условии, что инфляция снизится до 4%, а мы добьемся этого в следующем году, не будет действовать (весь срок инвестиционного проекта. — «Газета. Ru»)», — сказал зампред ЦБ на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

10 октября газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат писала, что инфляция в России по итогам сентября замедлилась до 8,63% годовых. При этом в месячном выражении темпы роста потребительских цен в стране, напротив, ускорились. Так, по итогам сентября инфляция выросла на 0,48% против августовских 0,2%.

13 октября РБК со ссылкой на экспертов писало, что в октябре Банк России может повысить ключевую ставку до 21%. В этот день Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых. Там заявили, что текущее инфляционное давление остается высоким. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

Ранее аналитик допустил рост ключевой ставки до 22% в 2024 году.