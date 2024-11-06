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Минфин ожидает сокращения доли наличных расчетов в РФ

Силуанов: доля наличных денег в экономике РФ однозначно будет сокращаться

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Доля наличных денег и расчетов в экономике России будет снижаться, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые». Его слова приводит ТАСС.

Глава Минфина отметил, что власти стараются постепенно переводить все в безналичный формат. По его словам, это обеспечивает прозрачность.

«Но, думаю, доля налички будет сокращаться однозначно, но от денег не уйдем. Деньги — это неплохо», — добавил Силуанов.

Тем временем в Москве стали чаще покупать квартиры за наличные. По словам экспертов, россияне, у которых есть «живые деньги», испугались их обесценивания на фоне высокой инфляции и стали активнее вкладываться в недвижимость.

В октябре заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов подчеркнул, что в России не планируют отменять наличные деньги в обозримом будущем, поскольку для этого нет необходимых технологий и возможностей. Он отметил, что на руках у населения находится около 17 трлн рублей наличными.

Ранее аналитик назвал сумму наличных, которую нужно носить с собой.

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