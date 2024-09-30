Названа сумма наличных, которую нужно носить с собой

Среднему россиянину разумно иметь под рукой запас наличных в 10-15 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, эта сумма поможет справиться с различными ситуациями, которые могут возникнуть в повседневной жизни.

«Наличные деньги могут понадобиться в самых разных случаях. Например, когда вы покупаете продукты в маленьком магазинчике рядом с домом, где нет терминала для оплаты картой. Или когда вы едете на работу на автобусе и нужно заплатить за проезд. Бывает, что вы хотите оставить чаевые официанту в кафе, а сделать это удобнее наличными», — пояснил аналитик.

Он уточнил, что иногда случаются непредвиденные ситуации: человек попал в небольшую аварию или вдруг почувствовал себя плохо на улице. В таких случаях наличные могут очень выручить, если нужно быстро оплатить такси или купить лекарство в ближайшей аптеке, сказал Антонов.

По его словам, когда вы отправляетесь в поездку (на дачу или в другой город), наличные тоже могут пригодиться. В некоторых местах может не быть банкоматов или магазинов, где принимают карты.

Антонов добавил, что наличные помогают лучше контролировать свои расходы — когда вы видите, как уменьшается количество купюр в кошельке, это помогает не тратить лишнего.

«В общем, хотя карты и телефоны сейчас очень удобны для оплаты, иметь при себе немного наличных — это как иметь запасной ключ от квартиры. Может быть, он вам не понадобится долгое время, но когда понадобится — вы будете рады, что он у вас есть», — заключил эксперт.

По данным «Росинкаса», в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — сейчас 70% расчетов идет с помощью наличных.

Ранее сообщалось , что долги россиян по кредиткам приблизились к рекорду.