В Москве стали чаще покупать квартиры за наличные

За последний год доля сделок на московском рынке новостроек с оплатой наличными подскочила в шесть раз, до 40-50% от общего объема продаж «первички». Об этом рассказал гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев, его слова приводит РИА Новости.

В сегменте вторичного жилья наблюдается тот же тренд — доля сделок со «вторичкой» за наличные на рынке Москвы за год выросла в четыре раза, до 60-65%.

Россияне, у которых есть «живые деньги», испугались их обесценивания на фоне высокой инфляции и стали активнее вкладываться в недвижимость, поясняют эксперты. Так, в октябре число обращений от потенциальных покупателей со свободными деньгами подскочило в 1,5-2 раза по сравнению с сентябрем.

На 21 октября инфляция в РФ составляла 8,52% в годовом выражении.

Ранее россиянам объяснили, как выкупить ипотечную квартиру.