Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве стали чаще покупать квартиры за наличные

Риелтор Шапцев: покупки нового жилья в Москве за наличные выросли в шесть раз

close
Нина Зотина/РИА «Новости»

За последний год доля сделок на московском рынке новостроек с оплатой наличными подскочила в шесть раз, до 40-50% от общего объема продаж «первички». Об этом рассказал гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев, его слова приводит РИА Новости.

В сегменте вторичного жилья наблюдается тот же тренд — доля сделок со «вторичкой» за наличные на рынке Москвы за год выросла в четыре раза, до 60-65%.

Россияне, у которых есть «живые деньги», испугались их обесценивания на фоне высокой инфляции и стали активнее вкладываться в недвижимость, поясняют эксперты. Так, в октябре число обращений от потенциальных покупателей со свободными деньгами подскочило в 1,5-2 раза по сравнению с сентябрем.

На 21 октября инфляция в РФ составляла 8,52% в годовом выражении.

Ранее россиянам объяснили, как выкупить ипотечную квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами