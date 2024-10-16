В Гознаке опровергли слухи об отмене наличных денег

В России не планируют отменять наличные деньги в обозримом будущем. Об этом заявил заместитель генерального директора АО »Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов на форуме Finopolis в Сириусе, передает ТАСС.

«Никакой валютаристской отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится», — подчеркнул Корнилов, добавив, что для этого нет необходимых технологий и возможностей.

По данным «Гознака», на руках у населения находится около 17 трлн рублей наличными. Корнилов отметил, что их количество стабилизировалось и существенно уменьшаться не будет.

Корнилов в начале сентября говорил , что дискуссия о необходимости наличных может начаться в 2030 году, но это не означает их отмены.

«И даже если оно (использование наличных денег) не так широко, как раньше, это не означает, что наличные деньги в какой-то в ближайшей перспективе исчезнут», — заключил представитель «Гознака».

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