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Лавров назвал долю расчетов в национальных валютах в БРИКС

Лавров сообщил о достижении 65% в расчетах в национальных валютах в БРИКС

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Алексей Даничев/РИА Новости

Объем взаимных расчетов в национальных валютах во внешней торговле между странами — участницами БРИКС составляет около 65%. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Напомню еще раз, доля национальных валют в расчетах России со странами ШОС и ЕАЭС превысила 90%, а со странами БРИКС мы выходим на показатель в 65%, и эта цифра растет», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия играет важную роль данном процессе. Он добавил, что по данным Международного валютного фонда, РФ является четвертой экономикой мира.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что увеличение расчетов в национальных валютах поспособствует повышению финансовой независимости стран БРИКС, поможет максимально снизить геополитические риски и избавить развитие экономики от политики.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на сегодняшний день вопрос создания новой единой валюты стран-членов БРИКС не лежит на повестке дня.

Ранее глава ЦБ рассказала, что является приоритетом для БРИКС.

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