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Главу одного из отделов ГУР Украины признали террористом в РФ

Росфинмониторинг признал главу одного из отделов ГУР Украины Сподара террористом

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Росфинмониторинг внес главу южного отдела Главного управления разведки министерства обороны Украины Николая Сподара в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины внесения Сподара в реестр не раскрываются. Известно, что он родился 6 марта 1965 года в селе Народичи.

Имя Сподара в 2021 году упоминалось в деле старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, приговоренного в России к 6,5 года колонии строгого режима за подготовку и курирование работы диверсионной группы в Крыму.

До этого правнучку Чкалова Дарью Богданову внесли в список террористов и экстремистов.

В январе 2024 года Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва, несмотря на то, что она очень любит Москву и выросла в ней.

Ранее бойца ММА признали террористом за тренировки под речи Басаева, и он уехал на СВО.

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