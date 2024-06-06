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Экономист объяснил, почему западные компании отказываются уходить из России

Экономист Беляев: западным компаниям выгодно оставаться в России

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Shutterstock

Экономист Михаил Беляев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию Financial Times об отказе многих западных компаний покидать российский рынок. По его словам, главный мотив зарубежных корпораций оставаться в РФ — возможность работать, продавать свою продукцию и получать прибыль.

Он также отметил, что российским властям не стоит вводить регулирование, которое препятствовало бы уходу иностранных компаний с рынка.

«Всякие другие запретительные меры от слова «препятствие» вызывают только обратную реакцию и вряд ли сработают. Какие-то поощрительные меры для того, чтобы иностранные компании оставались у нас, тоже вряд ли сейчас применять целесообразно. Учитывая, что они остаются сами добровольно», — сказал Беляев.

По его мнению, если компании сейчас уйдут из России, то они потеряют огромную прибыль.

В конце мая издание Financial Times выпустило статью, в которой говорилось, что сотни западных компаний отказались от планов по выходу с российского рынка из-за невыгодных условий такого шага и роста потребительской активности в РФ. По данным FT, сейчас в России продолжают работать более 2,1 тыс. международных компаний. В их числе — Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestlе и Philip Morris. При этом около 1,6 тыс. брендов ушли с рынка или свернули свою деятельность в стране.

Ранее стало известно, что американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию.

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