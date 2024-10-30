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В США заявили, что демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

WSJ: демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

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Shutterstock

Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита Соединенных Штатов. Об этом написал заместитель редактора газеты Wall Street Journal (WSJ) Джеймс Фриман.

По его словам, Демократическая и Республиканская партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга США времен Второй мировой войны и огромный годовой дефицит бюджета при отсутствии в стране чрезвычайного положения.

Фриман выразил мнение, что победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить намного меньше денег, чем обещал в ходе своей предвыборной кампании.

Журналист подчеркнул, что США не могут себе позволить стать Аргентиной и предположил, что при таком большом государственном долге американцам нужно не только надеяться, но и молиться.

22 октября американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам из-за больших государственных расходов может грозить банкротство.

В 2023 году мировой госдолг преодолел отметку в $100 трлн. Около трети этого долга приходится на США. В июле текущего года задолженность Штатов впервые в истории превысила $35 трлн. Согласно прогнозам аналитиков, размер американского госдолга в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

Ранее минфин США отчитался о росте дефицита бюджета.

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