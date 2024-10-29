Путин рассказал о проблеме с разрывом зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что решать проблему в разрыве зарплат бюджетников необходимо вместе с российскими регионами. Его слова приводит РИА Новости.

«Перед правительством стоит сложная и финансово емкая задача — надо с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы», — сказал он.

По его словам, задача таких систем состоит в том, чтобы устранить разрывы в зарплатах специалистов. Он подчеркнул, что принципиально важно устранить разрывы в зарплатах, которые в настоящее время заметно отличаются от региона к региону.

Путин также отметил, что отработка новой, более справедливой модели оплаты труда бюджетников начнется в 2025 году в ряде регионов. Кроме того, глава государства назвал вопросом нацбезопасности наращивание независимости российского здравоохранения.

Ранее Путин заявил, что более триллиона рублей за шесть лет будет выделено на строительство и ремонт медицинских учреждений.