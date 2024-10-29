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Путин назвал независимость здравоохранения вопросом нацбезопасности

Путин счел вопросом нацбезопасности наращивание независимости здравоохранения РФ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин назвал вопросом национальной безопасности наращивание независимости российского здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

«По этому пути мы намерены безусловно идти и дальше, наращивать устойчивость <…> российской системы здравоохранения», — указал глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что нацпроекты в России сконцентрированы на создании условий для повышения благополучия и качества жизни граждан страны.

В середине октября Путин на совещании с членами правительства заявил, что в рамках первого этапа национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проделана большая работа. До этого российский президент отметил успехи, достигнутые благодаря программе «Земский доктор». Он отметил, что выплаты для врачей, переезжающих в труднодоступные регионы РФ, составляют 1 млн рублей. Выплаты для фельдшеров и медицинских сестер — 500 тыс. рублей.

Ранее Путин сообщил, что проходит регулярные обследования.

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