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Путин рассказал, сколько денег выделят на строительство и ремонт медучреждений за шесть лет

Путин: на строительство и ремонт медучреждений выделят более триллиона рублей

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Более триллиона рублей за шесть лет будет выделено на строительство и ремонт медицинских учреждений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы продолжим укреплять и развивать систему здравоохранения, обновлять ее инфраструктуру», — сказал он.

Глава государства отметил, что особое внимание, как и прежде, будут уделять улучшению первичной медицинской помощи.

Президент назвал вопросом нацбезопасности наращивание независимости российского здравоохранения. Путин подчеркнул, что национальные проекты в России сконцентрированы на создании условий для повышения благополучия и качества жизни.

В середине октября Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в рамках первого этапа национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проделана большая работа.

Ранее Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.

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