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Путин: в России опробуют более справедливую систему оплаты труда

Путин анонсировал новую модель оплаты труда бюджетников в 2025 году

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что отработка новой, более справедливой модели оплаты труда бюджетников начнется в 2025 году в ряде регионов. Его слова приводит «Интерфакс».

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны», — сказал Путин.

По его словам, в начале 2027 года планируется распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах Российской Федерации, включая здравоохранение.

Также Путин в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» отметил, что более триллиона рублей за шесть лет будет выделено на строительство и ремонт медицинских учреждений. Глава государства назвал вопросом нацбезопасности наращивание независимости российского здравоохранения. Путин подчеркнул, что национальные проекты в России сконцентрированы на создании условий для повышения благополучия и качества жизни.

Ранее Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.

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