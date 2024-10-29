Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, как лучше открывать вклады при росте ключевой ставки ЦБ

Эксперт Балынин: при росте ключевой ставки лучше открыть несколько вкладов

close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В условиях высокой ключевой ставки лучше положить деньги на несколько вкладов с разными сроками открытия. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если, например, есть 200 тысяч рублей, то лучше открыть четыре вклада по 50 тысяч рублей на 3, 6, 12 и 36 месяцев, чем один на какой-либо из указанных сроков», — считает эксперт.

По словам Балынина, лучшим решением будет открытие долгосрочного вклада с пополнением, что позволит переложить на него уже имеющиеся средства.

25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% годовых, что стало рекордным значением с 2002 года. Такое решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции.

После повышения ключевой ставки российские банки также начали поднимать процентные ставки.

Ранее экономист спрогнозировал ставки по вкладам на конец года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами