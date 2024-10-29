Эксперт рассказал, как лучше открывать вклады при росте ключевой ставки ЦБ

В условиях высокой ключевой ставки лучше положить деньги на несколько вкладов с разными сроками открытия. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если, например, есть 200 тысяч рублей, то лучше открыть четыре вклада по 50 тысяч рублей на 3, 6, 12 и 36 месяцев, чем один на какой-либо из указанных сроков», — считает эксперт.

По словам Балынина, лучшим решением будет открытие долгосрочного вклада с пополнением, что позволит переложить на него уже имеющиеся средства.

25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% годовых, что стало рекордным значением с 2002 года. Такое решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции.

После повышения ключевой ставки российские банки также начали поднимать процентные ставки.

Ранее экономист спрогнозировал ставки по вкладам на конец года.