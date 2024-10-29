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Российские банки начали поднимать ставки по вкладам

Банки РФ поднимают ставки по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ

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Артем Житенев/РИА «Новости»

Российские банки поднимают процентные ставки по вкладам после повышения ключевой ставки Центробанка до 21% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

Газпромбанк повысил ставку по одному из вкладов до 22% (по накопительному счету — до 23%), МКБ — до 23% годовых.

ВТБ поднял ставку по депозитам до 22%, Промсвязьбанк — до 21,6%, а Совкомбанк — до 19,35%.

В Альфа-банке предлагают клиентам сегмента private ставку в 22,54% годовых.

До этого был составлен топ-10 банков, которые предлагают своим клиентам вклады со ставкой до 25% годовых. Первое место занял Транскапиталбанк (25%), далее идет «Уралсиб» (23%), замыкает тройку лидеров Экспобанк (23%).

25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% годовых, что стало рекордным значением с 2002 года. Такое решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции.

Ранее экономист спрогнозировал ставки по вкладам на конец года.

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