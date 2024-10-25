Спрогнозированы ставки по вкладам на конец года

Ставки по вкладам в российских банках к концу года достигнут 23-24%. Такой прогноз дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, комментируя решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%.

«Любой вкладчик заинтересован в том, чтобы ставка по вкладам была максимальной, и он, конечно же, может искать такой банк, где ставка будет выше, чем в других кредитных организациях. Как правило, процентные ставки по вкладам корреспондируются с уровнем инфляции и уровнем ключевой ставки. Банки, у которых сейчас процентная ставка составляет 22-22,5%, тоже будут корректировать ставки наверх, чтобы привлечь дополнительную ликвидность в конце года», — отметил экономист.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до рекордных 21%, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции. Решение регулятора частично совпало с прогнозом участников финансового рынка. Два из девяти опрошенных экономистов в беседе с «Газетой.Ru» материале увеличение ключевой ставки до 21%.

Это третье повышение ключевой ставки в 2024 году. В 2023-м ЦБ поднимал ключевую ставку пять раз. Вслед за этим банки повышали ставки по вкладам и кредитам.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%.