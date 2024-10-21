ЦБ может повысить ставку до 20%. Чего ждать россиянам Аналитик Васильев: ЦБ 25 октября скорее всего повысит ключевую ставку до 20%

ЦБ 25 октября с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов из девяти. Увеличение ключевой ставки скажется на вкладах и кредитах. Ставки по депозитам вырастут до 20-23%, по потребительским кредитам – до 30-40%, а по ипотеке – до 15-20%, уверены эксперты. В то же время решение ЦБ не повлияет на курс рубля в ближайшее время, но будет способствовать его укреплению в среднесрочной перспективе.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил «Газете.Ru», что ЦБ с большой долей вероятности будет выбирать между вариантами 20% и 21%. По мнению аналитика, регулятор остановится на 20% и оставит финансовому рынку сигнал о готовности повысить ключевую ставку в декабре и феврале. Этот прогноз поддержали еще пять экономистов. Два эксперта не исключили увеличения ключевой ставки до 21%, а один – только до 19,5%.

Что такое ключевая ставка Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.



Данный инструмент — основной в рамках денежно-кредитной политики Банка России. Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.



Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ключевая ставка была повышена сразу до 20% годовых. Затем ЦБ снижал ее, но с 21 июля 2023 года вновь перешел к повышению на фоне высоких инфляции и инфляционных ожиданий населения. В прошлом году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд. В 2024 году — дважды, 26 июля и 13 сентября, до 19%.



Следующее заседание по ставке состоится 25 октября, ЦБ объявит свое решение в 13:30 мск.

Почему ЦБ повысит ставку

ЦБ в сентябре давал сигнал о том, что Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По словам Васильева, эта формулировка означает, что ключевая ставка в октябре с высокой вероятностью вырастет.

Аналитик назвал четыре фактора в пользу такого решения:

1. Последние данные по инфляции говорят о том, что темпы роста цен не замедляются, несмотря на текущую ключевую ставку 19% . Сезонно скорректированная инфляция (на которую смотрит ЦБ при принятии решений по ключевой ставке), по оценке регулятора, в сентябре выросла до 9,8% с 7,5% в августе. Базовая инфляция (наиболее устойчивая часть инфляции) выросла до 9,1% после 7,7% в августе.

2. Темпы роста цен существенно выше прогноза ЦБ по инфляции на конец этого года в 6,5-7% и на конец следующего года в 4-4,5% . Поэтому Банк России, вероятно, выберет более высокую траекторию ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

3. Сильные проинфляционные факторы остаются, и они удерживают цены высокими . Текущей жесткости денежно-кредитных условий недостаточно, поэтому Банк России продолжит повышать ключевую ставку.

Один из главных факторов высокой инфляции — это по-прежнему крайне дефицитный рынок труда и как следствие быстрый рост зарплат, который опережает производительность труда. Росстат сообщал, что безработица в августе третий месяц подряд осталась на историческом минимуме в 2,4%.

Рост зарплат в июле снова ускорился до 18% в годовом выражении после 15,3% в июне. Граждане больше зарабатывают и больше тратят, предложение товаров и услуг не успевает за спросом, что выливается в повышенный рост цен.

Объявленные параметры бюджета на 2024-2025 годы также являются проинфляционными. Дефицит бюджета этого года увеличен на 1,5 трлн рублей, а тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут почти на 12% против 6% в предыдущем плане. Кроме этого, проинфляционным фактором выступает текущее ослабление рубля. За минувшие полтора месяца рубль ослаб к юаню на 15%.

И 4-й фактор Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре . Это максимальные уровни с декабря 2023 года.

«Инфляция последнее время находится в коридоре 6-8% с сезонной корректировкой. Предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя не меньше 8%. В целом, реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев способны вернуть инфляцию к цели ЦБ – 4%, но есть проблема: индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5-2 процентных пункта (п. п) к инфляции следующего года», — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Васильев ожидает, что инфляция будет замедляться до 7,8% к концу этого года и до 5,5% к концу следующего года, а риски смещены в сторону более высоких значений инфляции.

«ЦБ предпочтет растянуть цикл повышения ключевой ставки, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Банк России по итогам заседания 25 октября оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. В декабре и феврале ЦБ поднимет ключевую ставку до 22%. В базовом сценарии высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года. А ставка 22% будет пиком в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. В середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки, до 17% к концу следующего года», — спрогнозировал Васильев.

В рисковом сценарии аналитик допустил, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости — установить ее выше 22%.

«Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4%, а к 2% в течение пяти кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п. п. требуется дополнительное повышение ключевой ставки еще на 3-4 п. п., исходя из лагов действия денежно-кредитной политики. Но сейчас стоимость денег на российском финансовом рынке сильно выше, чем «ключевая +1-2 п. п.». Деньги стоят примерно «ключевая +4 п. п.», то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — заявил Федоров.

Поэтому экономист считает, что сейчас ЦБ нет необходимости спешить с сильным подъемом ставки — пристальное внимание будет уделяться статистике за сентябрь и октябрь. Ряд индикаторов, по его словам, уже говорят о развороте в экономике. Во-первых, индекс деловой активности в производственном секторе PMI (измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе) в сентябре опустился ниже 50 пунктов — это означает замедление активности. Во-вторых, динамика вакансий по HH в месячном выражении находится в минусе три месяца подряд. В-третьих, рост зарплат россиян постепенно замедляется.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В то же время главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что большая часть поступивших статистических данных склонит ЦБ к более решительному шагу и повышение ключевой ставки до 21% более вероятный сценарий.

Что будет с вкладами

При повышении ключевой ставки на сопоставимую величину увеличиваются ставки по вкладам. Сейчас они составляют 19-22% годовых и выше при официальной инфляции в 6-8% год к году.

«Часть банков подняли ставки по вкладам до 21-21,5%. Некоторые финансовые организации ждут решения ЦБ, и после этого будут поднимать ставки по вкладам. Также, возможно, что с учетом решения ЦБ некоторые банки, уже принявшие решения о повышении, в последние дни октября еще дополнительно увеличат ставки по вкладам (особенно по тем, что будут открываться на период 100–400 дней). Как только ЦБ начнет посылать сигналы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, банки приступят к сокращению периода, на который можно открыть вклад под высокий процент. Сейчас хорошая возможность открыть депозит на три года под большую ставку», — пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он добавил, что ставки по накопительным вкладам также уже растут: как правило, выгодные предложения (до 22% годовых) действуют первые два-три месяца либо для новых клиентов либо при первом открытии такого счета.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ожидает роста ставок по вкладам еще на 0,5 – 1 процентный пункт в течение двух-трех недель и преимущественно для новых клиентов.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев сообщил «Газете.Ru», что повышение ключевой ставки до 20% уже учтено текущими ставки по банковским вкладам. Если ЦБ ужесточит прогнозный диапазон по ключевой ставке на конец 2024-го и на 2025-й годы, это может стать поводом для дальнейшего повышения ставок по банковским вкладам, особенно в средне- и долгосрочном сегментах, добавил аналитик.

«В ближайшие месяцы ставки по вкладам будут находится на своих максимальных уровнях. Период высоких ставок продлится долго. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. У россиян есть возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок. Начало снижения ставок по депозитам мы ожидаем в первом полугодии 2025 года», — подчеркнул Васильев.

Что будет с кредитами

При повышении ключевой ставки на сопоставимую величину увеличиваются ставки по кредитам. По мнению Балынина, в случае повышения ключевой ставки до 20% ставки по потребкредитам и ипотеке вырастут на 1 процентный пункт.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской академии Юрий Перевышин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что ставки по необеспеченным потребительским кредитам будут на уровне 30-40%, а по рыночным ипотечным кредитам — останутся выше 20%. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко ожидает, что ставки по потребкредитам после решения составят 25%, по рыночной ипотеке – 15-18%. Гордиенко добавил, что установившиеся ставки по ипотеке уже являются запретительными, неподъемными для заемщиков.

«В текущих условиях увеличение долговой нагрузки является нецелесообразным для россиян: при данных ставках использование кредитных ресурсов для покупки товаров долговременного пользования и недвижимости невыгодно. Эти покупки лучше отложить до периода снижения кредитных ставок, который начнется во второй половине 2025 года», — посоветовал Перевышин.

По оценке Федорова, кредитование россиян продолжает замедляться. По итогам сентября-октября экономист ожидает сокращения портфеля кредитов физлицам.

Что будет с курсом рубля

По мнению Васильева, решение ЦБ в моменте не скажется значительно на курсе рубля, но высокая ключевая ставка продолжит оказывать среднесрочную поддержку российской валюте.

По оценке аналитика, в ближайшие недели курс рубля будет стабильным: юань будет стоить 13,3-13,8 рубля, доллар — 95-99 рублей, евро — 104-108 рублей. Старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин до конца года ожидает доллар по 93-95 рублей, а юань – по 13,5 рубля.

«Видимой ретрансляции в курс рубля в связи с повышением уровня ключевой ставки не произойдет. Влияние ключевой ставки на курс рубля является реально видимым исключительно в случае финансовой паники», — отметил Балынин.

Перевышин согласился, что решение Банка России не окажет существенного влияния на курс рубля из-за ограничений на потоки капитала. По словам экономиста, повышение ключевой ставки в текущих условиях воздействует на курс рубля через сокращение импорта, но этот процесс растянут во времени, и мгновенного эффекта повышения ставки на курс не будет.

«Курс рубля сейчас находится под давлением из-за проблем с платежами и сокращения предложения иностранной валюты на фоне роста доли рубля в расчетах. Это основная причина доллара по 96 рублей сейчас. Курс рубля имеет шансы немного укрепиться. В целом текущее движения курса не является критическими. Правительство РФ, скорее всего, не будет вмешиваться в курсообразование», — заключил Федоров.