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Трампа и Харрис предупредили о «фискальной бомбе»

UnHerd: в США преемник Байдена столкнется с фискальной бомбой

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Brian Snyder/Reuters

Будущий президент Соединенных Штатов Америки столкнется с огромным федеральным долгом страны — «фискальной бомбой». Об этом пишет UnHerd.

«Преемник Байдена — будь то Трамп или Камала Харрис — немедленно столкнется с фискальной бомбой замедленного действия», — отметило издание и обратило внимание на то, что у обоих кандидатов нет плана по сокращению госдолга.

UnHerd подчеркнуло, что если США не смогут разобраться с госдолгом, то они «рискуют столкнуться с большим количеством потрясений как внутри страны, так и за рубежом». Кроме того, борьба с государственным долгом «может обнажить расколы в обеих коалициях», добавил автор публикации.

В начале октября сообщалось, что произошедшая смена финансового года стала самой дорогой в истории госдолга США — задолженность выросла до рекордных $35,67 трлн.

Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Избиратели выберут 47-го президента.

Действующий президент США Джо Байден выбыл из выборной гонки, поэтому кандидатом от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Республиканцев представляет 45-й президент США Дональд Трамп.

Ранее Маск заявил о возможном банкротстве США.

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