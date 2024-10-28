Трампа и Харрис предупредили о «фискальной бомбе»

Будущий президент Соединенных Штатов Америки столкнется с огромным федеральным долгом страны — «фискальной бомбой». Об этом пишет UnHerd.

«Преемник Байдена — будь то Трамп или Камала Харрис — немедленно столкнется с фискальной бомбой замедленного действия», — отметило издание и обратило внимание на то, что у обоих кандидатов нет плана по сокращению госдолга.

UnHerd подчеркнуло, что если США не смогут разобраться с госдолгом, то они «рискуют столкнуться с большим количеством потрясений как внутри страны, так и за рубежом». Кроме того, борьба с государственным долгом «может обнажить расколы в обеих коалициях», добавил автор публикации.

В начале октября сообщалось, что произошедшая смена финансового года стала самой дорогой в истории госдолга США — задолженность выросла до рекордных $35,67 трлн.

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