Госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд

Государственный долг США за два дня вырос на рекордные $347,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского минфина.

В понедельник, 30 сентября, — последний день старого финансового года — размер задолженности Штатов подскочил на $143,3 млрд. К вечеру 1 октября — первый день нового фингода — долг вырос еще на $204,3 млрд.

Для сравнения: в 2023-м увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило $315,7 млрд, в 2022-м — $252,5 млрд.

Таким образом, произошедшая смена финансового года стала самой дорогой в истории госдолга США. В результате задолженность выросла до рекордных $35,67 трлн.

Между тем государственный долг Великобритании по итогам августа достиг 100% ВВП. Показатель является рекордным для страны с середины прошлого века.

Ранее сообщалось о значительном росте расходов РФ на обслуживание госдолга.