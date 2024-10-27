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Названы 10 банков со вкладами до 25% годовых

РБК составил топ-10 банковских вкладов со ставкой до 25% годовых

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Depositphotos

Газета РБК составила топ-10 банков, которые предлагают своим клиентам вклады со ставкой до 25% годовых. Из рейтинга были исключены депозиты, которые предусматривают оформление дополнительных услуг для получения максимальной выгоды.

Согласно рейтингу издания, первое место занял Транскапиталбанк. Кредитная организация предлагает ставку в 25% годовых на депозиты от 300 тыс. рублей сроком в один месяц. На втором месте расположился банк «Уралсиб» со ставкой 23% при вложении от 1 тыс. рублей на три года. Замкнул тройку лидеров Экспобанк, клиенты которого могут открыть вклад под 23%, вложив от 30 тыс. до 100 млн рублей сроком в 1095 дней.

В конце рейтинга оказались банки ВТБ, Альфа-Банк и «ДОМ.РФ». Кредитные организации предлагают ставки от 20,9% до 21%.

Центробанк РФ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора. Новый уровень ключевой ставки ЦБ — 21% — является рекордным за последние 22 года.

Ранее Набиуллина раскрыла, станет ли 21% пиком ключевой ставки.

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