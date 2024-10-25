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Набиуллина раскрыла, станет ли 21% пиком ключевой ставки

Набиуллина: ключевая ставка может превысить рекордные 21% в декабре

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Depositphotos

Банк России не исключает, что 21% не станет пиком для ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас теоретически обсуждать будущее решение Совета директоров, наверное, невозможно. Однако еще раз повторюсь, мы допускаем возможность повышения ставки в следующие месяцы», — подчеркнула Набиуллина.

Центробанк РФ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку разом на 200 базисных пунктов — с 19% до 21% годовых, объяснив свое решение высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза регулятора. Новый уровень ключевой ставки ЦБ — 21% — является рекордным за последние 22 года.

По словам Набиуллиной, вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне в 19% годовых сегодня не рассматривался.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки до 23%.

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