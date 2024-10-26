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В правоохранительных органах подсчитали урон от провальных проектов «Роснано»

ТАСС: ущерб от бывших проектов «Роснано» превысил 40 млрд рублей

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Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Ущерб от бывших проектов компаний «Роснано» превысил 40 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ревизия проектов на предмет определения ущерба продолжается. На сегодняшний день общий ущерб оценивается в размере более 40 млрд рублей», — сообщает агентство.

В «Роснано» заявляют, что выявленный в ходе ревизий и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскан в рамках уголовных дел. Альтернативный способ взыскания — через мирное урегулирование с партнерами, в том числе из-за рубежа.

До этого ФСБ России вспомнила о презентации пластикового планшета, проведенной экс-руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом, в контексте расследования о хищении 13 млрд рублей, в котором замешан бывший генеральный директор «Пластик Лоджик», Борис Галкин.

Чубайс уехал из РФ после начала СВО — по словам Путина, он «удрал» и стал «Моше Израилевичем».

Ранее депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом, потому что тот вывел деньги из России и спонсирует «сомнительные центры» в Израиле.

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