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G7 договорились о деталях кредита для Киева

Reuters: G7 договорились о деталях предоставления Киеву кредита на $50 млрд

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Costantino Sergi/Global Look Press

Лидеры стран «Большой семерки» договорились о деталях предоставления Киеву кредита в размере $50 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявлении стран G7.

«Займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России», — говорится в заявлении.

До этого заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков говорил, что использование замороженных активов России Западом незаконно и нарушает принципы международного права.

Он добавил, что этот опрометчивый шаг со стороны США и ЕС будет иметь исторические последствия для мировой финансовой системы, и эти последствия станут причиной масштабных изменений.

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд под доходы от замороженных активов РФ.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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