В Минфине заявили о последствиях незаконного использования активов РФ Западом

Использование замороженных активов России Западом незаконно и нарушает принципы международного права. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть», — заявил Чебесков.

Он добавил, что этот опрометчивый шаг со стороны США и ЕС будет иметь исторические последствия для мировой финансовой системы, и эти последствия станут причиной масштабных изменений.

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд под доходы от замороженных активов РФ.

До этого стало известно, что в России могут снять ограничения для инвесторов из недружественных стран.

Ранее глава Минфина пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов РФ.