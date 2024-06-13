Стало известно о рисках стран, которые предоставят кредиты Киеву за счет активов РФ

Страны «Большой семерки» (G7) и члены Евросоюза каждый предоставят Украине кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что каждый член G7 и ЕС, который предоставит Киеву кредиты, будет нести риски.

Вечером 12 июня сообщалось, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

В этот же день стало известно, что «Большая семерка» вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, отмечается «хороший прогресс».

Газета Politico писала, что США и ЕС отложили решение о выделении Украине кредита в размере $50 млрд, покрывающего доходы от замороженных активов РФ, на осень 2024 года.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас выступила с призывом по замороженным активам России.